L’Albero solidale offre doni alle famiglie in difficoltà

“L’Albero solidale“, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Forum del volontariato sociale con l’obiettivo di regalare un sorriso ai bambini di famiglie in difficoltà economica. Sindaco, assessori e un gruppo di volontari, inviati speciali con incarico di fare visita alle abitazioni dei piccoli destinatari a cui consegnare i regali richiesti nelle letterine. "La risposta della comunità è stata straordinaria – dice il sindaco Fabio Colombo –. Grazie alla generosità di tanti, è stato possibile raccogliere un numero significativo di regali sotto l’albero della solidarietà. Vedere la gioia negli occhi dei bambini è stato un momento indimenticabile. Lo spirito di solidarietà nella nostra città è forte, fare la differenza per chi vive situazioni difficili". Festa grande, poi, in città con Babbo Natale (nella foto) in giro con la sua slitta per le vie cittadine