Novate, pulizie di Pasqua. Docenti, ragazzi e genitori. Una squadra al lavoro per rinnovare la Don Milani

Grande successo per l’iniziativa "Nontiscordardimé – Operazione scuole pulite". Ieri in tutte le scuole dell’istituto comprensivo Don Milani, genitori, maestre, docenti si sono ritrovati per il consueto appuntamento primaverile per spalancare le finestre e fare entrare aria nuova nelle aule e nei corridoi delle scuole. Una mano di colore e nuovi fiori nei cortili per spazzare via il grigiore dell’inverno.

Una preziosa occasione per ridurre quelle distanze che a volte si creano tra insegnanti e genitori, tra ragazzi e adulti, prendendosi cura tutti insieme della scuola come bene comune. Sono stati svolti dei lavori sia all’interno che all’esterno delle scuole nido, infanzia elementare e media. Fissaggio di pannelli, vernice a tavoli e giochi esterni, pulizia e piantumazione fiori nei vialetti, murales, sgombero di cantina e altro ancora sono i lavori realizzati.

L’associazione GENITORIeSCUOLA ha organizzato iniziative di raccolta fondi per sostenere le spese di questa giornata e finanziare nuovi progetti rivolti agli alunni, ai genitori e agli insegnanti dell’istituto comprensivo Don Milani. L’iniziativa è stata realizzata anche con i cofinanziamento del Comune di Novate e Amsa.

"Siamo sempre molto contenti di questa giornata. Prendersi cura della scuola è un bene da trasmettere ai nostri ragazzi", spiega Emanuela Pucciarini, presidente dell’associazione GENITORIeSCUOLA. "Sono felice di vedere tanta partecipazione a questa iniziativa che rende ancora più belli e fruibili gli spazi per i ragazzi. Speriamo che con queste iniziative venga trasmesso anche ai giovani il concetto di prendersi cura del bene comune. Come Amministrazione supporteremo sempre iniziative come questa", conclude Matteo Silva, assessore alla Pubblica istruzione e diritto allo studio.