L’aiuto ai bimbi: cercansi nonni vigili

Si cercano nonni vigili per aiutare i bambini ad attraversare la strada, in corrispondenza degli orari di entrata e di uscita dalla scuola primaria "Alessandro Manzoni". La "chiamata alle armi", in vista anche del prossimo anno scolastico, ha lo scopo di supportare l’attività degli agenti della polizia locale, creando un gruppo di volontari che favoriscano la sicurezza davanti al plesso. La presenza dei nonni vigili punta inoltre a sensibilizzare grandi e piccini sui temi della sicurezza e del rispetto del codice stradale. Gli interessati possono contattare i numeri 02.985094142/101 per segnalare la propria adesione, o anche solo per raccogliere informazioni. L’impegno richiesto è di almeno un giorno alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8.10 alle 8.40 e dalle 16.15 alle 16.45. Il progetto è coordinato da Raffaella Bellani, comandante della polizia locale Terre del Lambro, che ricomprende i comuni di Carpiano, Cerro al Lambro e Locate Triulzi.

Anche Segrate ha di recente lanciato un appello per infoltire i ranghi dei nonni vigili. L’invito non riguarda solo i pensionati, ma anche mamme, papà, ragazzi e ragazze disponibili a regolare la viabilità davanti alle scuole, in concomitanza col suono della prima e dell’ultima campanella della giornata. Gli interessati possono scrivere a mc.laporta@comune.segrate.mi.it. A Segrate, l’invito ad abbracciare questa forma di volontariato è stato lanciato in ricordo di Angelo Rizzo, storico nonno vigile recentemente scomparso, rimasto nella memoria di bambini e genitori per i suoi sorrisi e la sua gentilezza.

A.Z.