Lainate, lavori alla galleria dell’A8: chiude il sottopasso. Modifiche alla viabilità

Lainate (Milano) – Chiude il sottopasso e scatta il divieto di sosta in via Volta con la riapertura della pista ciclopedonale del Villoresi. La chiusura si è resa necessaria per poter effettuare in sicurezza i lavori di ripristino e rinforzo infrastrutturale del sottovia dell’A8.

La polizia locale ha quindi previsto lo stop dalle 6 di stamattina fino alle 21 di mercoledì 4 settembre. In via Volta, nei tratti interessati dai cantieri, il limite di velocità diventa di 30 chilometri orari e viene introdotto il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati.

I preavvisi di chiusura riguardano la rotatoria di intersezione tra via Circonvallazione e via Marche, la rotatoria di intersezione di via Rubicone con via Val Camonica, via Gorizia all’intersezione con via Rimembranze, via Gorizia nel punto di intersezione di via Cantù e via Gorizia all’intersezione con via Diaz.

È prevista l’istituzione di direzione obbligatoria a destra, escluso traffico locale in via Gorizia intersezione via Cantù e in via Gorizia intersezione via Diaz per i veicoli provenienti da via Gorizia intersezione viale Rimembranze. Ci sarà l’istituzione di un doppio senso di circolazione in via Gorizia, nel tratto compreso tra il civico 32 e via Diaz, con obbligo di svolta a sinistra in via Diaz per i veicoli in transito su via Gorizia. Sarà disposto l’istituzione del senso unico di circolazione con provenienza da via Gorizia e direzione via Galilei in via Diaz, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gorizia e l’intersezione con via Galilei. Sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Volta con contestuale inibizione della pista ciclopedonale.

Sempre oggi è prevista la riapertura della pista ciclopedonale del Villoresi, nel tratto compreso tra via Val di Sole e via Mengato. Il percorso per le due ruote è molto lungo e permette di raggiungere l’Adda, in un itinerario piano e percorribili dalle diverse tipologie di biciclette. Costeggiando l’intero tratto del canale Villoresi, permette di attraversare diversi territori con campi coltivati, parchi, boschi e si intreccia spesso con altre piste ciclabili di altri Comuni. Infine, il tragitto ciclkopedonale è fruibile anche da famiglie e non richiede particolare preparazione per affrontarlo.