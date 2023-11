L’aereo precipitato sul palazzo. Nuova autostazione a San Donato

È stata inaugurata ieri mattina l’autostazione di San Donato, nata dalla riqualificazione dell’edificio sul quale, il 3 ottobre 2021, si schiantò un aereo privato con a bordo 8 persone, tutte morte nell’impatto. L’edificio, a ridosso del terminal della M3, è ora diventato un punto di transito, approdo e partenza per autobus turistici a lunga percorrenza. A tenere a battesimo la nuova struttura, di fatto già operativa dal 1° luglio, sono stati i gestori, ossia il gruppo Autostazioni Milano, fondato da Air Pullman, Stav e Star Mobility. Presenti all’inaugurazione anche il vicesindaco di Milano Arianna Censi (l’area, ceduta in concessione, è di palazzo Marino), l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente e il presidente del Municipio 4 di Milano Stefano Bianco.

Estesa su 8.300 metri quadrati, l’autostazione di San Donato è gemella di quella di Lampugnano. La nuova struttura è tarata per un transito quotidiano di 1000 autobus (potenziali) e dà lavoro a circa 100 persone. È stata realizzata con un investimento di 4,2 milioni di euro, a fronte di un contratto decennale partito nel 2016. Collocata in una posizione strategica, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Rogoredo, lo snodo delle tangenziali milanesi e l’aeroporto di Linate, rappresenta il principale hub per la mobilità integrata del Nord Italia.

"L’autostazione è un esempio virtuoso di come dovrà essere l’intermodalità del futuro - ha commentato l’assessore Lucente -. In un unico luogo i viaggiatori hanno accesso a diversi sistemi di trasporto, su gomma e ferro. La Lombardia è sempre più interconnessa. Un unico hub della mobilità per trasporti rapidi, efficienti e sicuri". Soddisfazione per la messa in funzione del servizio è stata espressa anche da Arianna Censi, che ha rimarcato l’importanza di "accelerare il processo che punta ad un sempre minor utilizzo del mezzo privato a favore del trasporto collettivo". Alberto Cazzani, consigliere di Autostazioni Milano, ha sottolineato come la realizzazione della struttura sia stata improntata a criteri di sostenibilità e sicurezza. Tra gli interventi anche quello di Massimo Locatelli, presidente di Anav Lombardia. A.Z.