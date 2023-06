Lady Gucci raggirata, la prima sentenza: la rettifica

“In relazione all’articolo senza firma dal titolo “Lady Gucci raggirata, la prima sentenza: ecco com’è stato prosciugato il patrimonio di Patrizia Reggiani” pubblicato sul Quotidiano Nazionale Il Giorno on-line in data 7 giugno 2023, l’avv. Maria Francesca Fontanella precisa di avere assistito, in qualità di difensore di fiducia, la signora Maria Angela Stimoli, imputata per concorso in circonvenzione d’incapace della signora Patrizia Reggiani nel procedimento penale definito ieri in primo grado. In tale veste, l’avv. Fontanella ha partecipato all’udienza celebratasi il 6 giugno 2023 dinanzi al GIP di Milano, dottor Guido Salvini, conclusasi con sentenza di patteggiamento a carico della propria assistita. L’avv. Fontanella non è stata, invece, personalmente accusata, a differenza di quanto risulta dall’articolo”.

La redazione de “Il Giorno” si scusa per l’errore con la diretta interessata e con i lettori.