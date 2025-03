Ladro fa razzia negli spogliatoi. Partita sospesa a Concesio

"L’incontro di questa sera è stato sospeso durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo per un fatto vergognoso che ci ha visto purtroppo coinvolti. Le autorità competenti sono già state informate e stanno indagando al fine di fare piena luce sull’accaduto e risalire agli autori di questo indecoroso, scandaloso e ignobile fatto. Nel frattempo la gara risulta sospesa a data da destinarsi". L’insolito annuncio arriva nel cuore della notte fra sabato e domenica sulle pagine “social“ dell’As Valtenesi Calcio, società bresciana la cui prima squadra partecipa al campionato di Seconda Categoria (girone F). Ma cos’era successo di così grave da scatenare la reazione sdegnata del club? Un “clamoroso“ (per le modalità) furto all’interno dello spogliatoio di un campo di calcio, con i giocatori derubati per una cifra totale di circa 2mila euro. Il tutto è accaduto sabato sera all’interno del Centro sportivo Aldo Moro di Concesio, dove i gardesani erano impegnati in trasferta. Alla fine del primo tempo, con i padroni di casa (quinti in classifica) in vantaggio 1-0, l’amara sorpresa per gli ospiti, peggio del gol subìto: al rientro negli spogliatoi i calciatori si sono accorti di essere stati derubati da qualcuno che, evidentemente indisturbato, si era intrufolato in cerca di portafogli. Svuotati. Mentre il ladro non avrebbe toccato cellulari, gioielli e indumenti. Un furto-lampo, facilitato dal fatto che lo spogliatoio non era stato chiuso a chiave. L’arbitro a quel punto ha ritenuto opportuno sospendere il match. Indagano i carabinieri. Giulio Mola