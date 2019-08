Milano, 11 agosto 2019 - Ha provato a strapparle dalle mani il cellulare, mentre era seduta al tavolino di una piadineria in zona porta Venezia. È accaduto ieri, poco prima delle 18.30, a una turista austriaca, in via Spallanzani. Lo scippatore, un italiano di 55 anni in sella a una bicicletta, ha provato a mettere a segno il suo colpo nella strada chiusa al traffico, piena di locali (soprattutto il sabato pomeriggio).

L'uomo, che ora si trova in cella, pedalando si è avvicinato a uno dei tavolini dov'era seduta la 28enne, arrivata in città per visitare il capoluogo lombardo. Le ha preso il telefonino, che lei teneva in mano, e ha proseguito. Ma, oltre a essere stato rincorso dalla giovane e da alcuni passanti che hanno assistito all'episodio, forse per la concitazione del momento, è finito contro un palo. È caduto a terra ed è stato arrestato dalla polizia.