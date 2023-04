Ladro arrestato Complice fugge

Sottoposto alla misura cautelare di divieto di dimora a Rho per un furto in abitazione, ha deciso di cambiare zona per continuare a delinquere, ma è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri della tenenza di Bollate. In manette è finito un 34enne cileno, senza fissa dimora, pregiudicato, accusato di tentato furto aggravato in abitazione e denunciato per ricettazione. Su segnalazione al 112 di un residente che aveva sentito rumori provenienti dall’appartamento vicino al suo, i carabinieri sono intervenuti in via Nino Bixio e hanno sorpreso due uomini, che dopo aver danneggiato una porta-finestra, stavano tentando di entrare nell’abitazione al piano rialzato di una 98enne, vedova, pensionata, al momento assente. I due si sono dati alla fuga in sella a due biciclette, in direzioni differenti. Dopo un breve inseguimento i militari hanno preso il 34enne con borse e cinture di noti marchi di moda, una cassa acustica, uno zaino e bigiotteria, verosimilmente provento di un altro furto. Ro.Ramp.