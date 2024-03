Ladri nella scuola media, è la terza volta in un anno. Portati via un computer e il materiale informatico

Ladri notturni alla scuola media rubano pc e materiale informatico per la didattica. Bottino non enorme, ma terza incursione in meno di un anno. Indaga la polizia locale, già sul posto l’altra mattina, una segnalazione è pervenuta anche ai carabinieri. I ladri sarebbero entrati dall’ingresso al pianterreno (la scuola non risulta allarmata) e si sarebbero allontanati poco dopo con il materiale sottratto. Episodio analogo ad altri consumatisi in zona negli ultimi mesi. L’ultimo, in ordine di tempo, nello scorso fine settimana sempre alle scuole medie, nella vicina Vaprio d’Adda; anche qui un’incursione rapida e il furto di pc e tablet per l’attività didattica.M.A.