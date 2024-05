Ladri in azione nelle auto. Due persone in manette

Rubavano dalle auto in sosta e facevano razzia soprattutto di carte di credito e bancomat. Sono scattate le manette per un 47enne e un 42enne, colti proprio durante un furto su un’autovettura. Le indagini sono partite lo scorso 13 maggio, quando una 24enne polacca ha presentato in caserma una denuncia contro ignoti. Ai carabinieri ha raccontato che le avevano asportato la borsa, che conteneva documenti e carte di credito, già usate per effettuare prelievi fraudolenti. Dagli immediati accertamenti, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza dei negozi in cui erano state eseguite le operazioni di acquisto, i militari hanno individuato il 47enne, poi denunciato in stato di libertà per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Subito dopo i carabinieri hanno avviato un servizio di controllo e pedinamento nei confronti del 47enne, intestatario e utilizzatore di un veicolo, che è stato notato a Milano in via Pietrasanta: solo pochi minuti prima, insieme al 42enne, aveva forzato la portiera di un’autovettura in sosta asportando un portafoglio che conteneva carte di credito e la somma di 105 euro. Così è scattato il blitz: i militari hanno bloccato e controllato i due uomini, recuperando la refurtiva che è stata restituita al proprietario, un 26enne milanese. La successiva perquisizione personale e domiciliare, anche all’interno di un box, ha consentito di trovare chiavi alterate e grimaldelli, arnesi da scasso, effetti personali di chiara provenienza furtiva. I due sono stati così arrestati. La.La.