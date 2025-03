Ladri di mimose entrano in azione. Colpo nell’asilo in via XXIV Maggio

Come l’anno scorso nella vicina città di Bresso, con i fiori strappati dall’albero presente nel prato dell’Area Iso di via Vittorio Veneto, poche ore fa i ladri di mimose sono entrati in azione a Cormano. All’interno del giardino dell’asilo comunale "Il Trenino" di via XXIV Maggio, la rigogliosa pianta di mimosa è, infatti, stata deturpata e fortemente danneggiata, con diversi rametti estirpati e portati via: il Comune di Cormano si è attivato, incaricando un consulente del Parco Nord Milano per verificare che l’albero di mimose non sia stato compromesso. Il sindaco di Cormano Luigi Magistro ha subito condannato questo episodio: "Ci chiediamo come si possa essere così incivili!".

Giuseppe Nava