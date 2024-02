“Ladri di luminarie” presi dalle telecamere

Come ogni anno, i vandali si sono divertiti, nel periodo natalizio, a rubare le decorazioni luminose della città. Ormai una tradizione di inciviltà che continua a ripetersi senza responsabili. Ma questa volta, gli accertamenti dei carabinieri che hanno visionato i filmati delle telecamere della zona, sono riusciti a individuare i "ladri di renne luminose". Si tratta di due giovani che, forse per un bicchiere di troppo, hanno confessato di averle rubate "per divertimento" prima di Natale. Beccati e denunciati, le renne luminose del paese sono state finalmente recuperate e restituite al fornitore per gli allestimenti del prossimo Natale.