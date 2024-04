L’addio a Paolo Casiraghi. Bandiera dell’Inter sulla bara: "Non pensare alla vendetta"

"La morte è sempre qualcosa che non ci si aspetta, a maggior ragione quando arriva crudele e improvvisa, come per Paolo. Con la nostra presenza noi vogliamo dimostrare affetto e solidarietà". Don Giuseppe Buraglio lo dice sull’altare di San Giovanni Battista alla Bicocca in occasione dell’ultimo saluto a Paolo Casiraghi, tra le sette vittime dell’esplosione di martedì 9 aprile alla centrale idroelettrica di Bargi, nel lago di Suviana sull’Appennino bolognese, gestita da Enel Green Power. Dipendente da 38 anni della multinazionale svizzera Abb con sede a Sesto San Giovanni, Casiraghi, residente in viale Suzzani, avrebbe compiuto 59 anni lunedì 15 aprile. La chiesa in cui è stato battezzato ieri ha accolto la sua bara coperta di fiori colorati. Sopra, la bandiera dell’Inter, la squadra di cui era grande tifoso. Lacrime e abbracci tra le navate piene. Sulle panche i suoi cari: i cugini, gli amici, i colleghi di lavoro. A rendergli omaggio anche rappresentanti Abb ed Enel, unitamente all’assessora ai Servizi Civici del Comune di Milano, Gaia Romani.

"Dobbiamo stare attenti – avverte don Buraglio nell'omelia – a non cadere in una trappola, perché quando si tratta di una morte così, ti ribolle un po' la coscienza. Ti viene da dire "desidero vendetta, qualcuno deve pagare". Vero che ci sono delle fatalità, degli errori, ma in questo momento lasciamo tutto questo a chi di dovere, augurandoci che si faccia luce su questa vicenda ma non per vendetta. Soltanto per essere sicuri che in avvenire certe cose non capitino più o capitino sempre di meno. A noi viene da dire "ma perché?" Ma non è la domanda giusta. Dobbiamo pensare che la vita e la morte di Paolo sono sotto lo sguardo di Dio".