L’accademia della cucina: "Buona tavola, design e i giovani spiccano il volo: ci affidano il loro futuro"

"Ne abbiamo fatta di strada. Oggi siamo un centro di formazione professionale accreditato Regione Lombardia, che è cresciuto e si è evoluto negli anni. Siamo consapevoli del ruolo che abbiamo e del motivo che porta qui i nostri allievi. Sono giovani che affidano il loro futuro anche nelle nostre mani. E questo aspetto guida ogni nostra scelta quotidiana. È importante seguire attentamente gli allievi sono molto giovani e arrivano qui dotati di grande passione e voglia di imparare". Lungimiranza e passione. Fatica e grande professionalità. Da piccolo salotto di cultura enogastronomica in via Manzoni a Campus di alta formazione professionale nel quartiere Dergano. In vent’anni. Traguardo tutt’altro che scontato per Federico Lorefice e Daniel Stoico, fondatori di Congusto Istitute a Milano.

"Avevo alle spalle anni di esperienza nel mondo degli eventi e dell’editoria quando nel 2003 ho deciso insieme a Daniele di fondare Congusto con l’obiettivo di avvicinare le persone alla cucina, ma con un approccio differente: mettere in relazione la buona tavola e il mondo del design, l’arte e la cucina, l’esperienza gastronomica e gli aspetti culturali e artistici della tavola e del bien vivre", racconta Federico. Una trasversalità che nel corso degli anni ha attirato grandi partner e sponsor, tra cui Boffi Cucine, Siemens e Nespresso, per creare percorsi dedicati al cibo e al lifestyle. Sette anni dopo, all’inizio del 2010, Federico promuove un corso di studi per chef professionisti ed è un successo immediato,

Congusto si evolve in un’accademia di formazione e di specializzazione professionale dedicata alla cucina e alle discipline gastronomiche e questo mette i fondatori davanti a nuove sfide. Prima di tutto la necessità di costruire una squadra dedicata alla formazione. E il bisogno di spazi più grandi. Il 2012 è l’anno dell’inaugurazione della nuova sede in zona Dateo. Ma non basta ancora e qualche anno fa Congusto si sposta in una sede ancora più grande, nell’attuale struttura su tre corpi di Dergano, dove oltre alla cucina c’è spazio anche per la pasticceria, sala e infine al mondo bakery.

La direzione didattica è affidata a Roberto Carcangiu, chef, consulente e presidente Associazione Professionale Cuochi Italiani e al pastry chef Marco Pedron, coordinatore dell’area pasticceria e consulente per i progetti speciali.

In cattedra e dietro ai fornelli ci sono docenti tra i più qualificati, chef, pasticcieri, panificatori e formatori di professione, tra cui Cesare Battisti, Eugenio Boer, Elio Sironi, Ernst Knam, Gaia Giordano, Sergio Mei, Alberto Cauzzi e molti altri.

In questi primi 20 anni Congusto ha accolto oltre 22.000 corsisti, dei quali oltre il 90% ha trovato lavoro nell’arco di sei mesi dopo la fine del corso, molti dei quali nei migliori ristoranti e pasticcerie d’Italia e del mondo.