La vita delle donne tra video e foto

"L’arte di essere donna". Una serata a Trezzo dedicata alla bellezza dell’universo femminile e ai racconti delle fatiche quotidiane di single, mamme, mogli, compagne. Il Comune raccoglie testimonianze: foto, video, poesie, pensieri e parole da inviare entro il 20 novembre per partecipare, la serata sarà il 30 (Giardino del Gelsi in via Biffi alle 20.45). Sul palco, Ivana Comelli, psicoterapeuta della Fondazione Martini, per guidare il viaggio dentro se stesse e condividere sentimenti e aspirazioni con le altre. Al centro dell’iniziativa organizzata dal Comune, la difficile corsa contro il tempo quotidiana per conciliare casa e ufficio, la crescita dei figli, il rapporto di coppia, la cura dei genitori. Orizzonti che tutte vivono sulla propria pelle. Ma anche i problemi di lavoro e quelli di gender-gap, le differenze con gli uomini in tutti i campi e la parità ancora imperfetta fuori e dentro casa. Saranno le stesse partecipanti a regalare un pensiero che verrà valorizzato durante l’evento. Tutti i contributi, infatti, saranno proiettati o letti nel corso della serata. Per inviarli bisogna inquadrare il Qr code a disposizione sulle pagine social dell’Amministrazione dedicate all’iniziativa. Bar.Cal.