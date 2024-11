La verde Collina dei Ciliegi: "Studenti, eventi e relax. Sembra la cima del mondo"

I suoi 25 metri di altezza sono più che sufficienti per aprire la vista sullo skyline milanese: è un bel panorama quello che si osserva dalla cima dell’altura, che deve il nome agli iconici ciliegi da fiore che la ricoprono. Inaugurata nel 2007 nel quartiere della Bicocca, la Collina dei Ciliegi è stata realizzata con i materiali di risulta dei cantieri che hanno trasformato i vecchi impianti Pirelli in una nuova zona della città. Priva di aree giochi e spazi per cani, questa piccola altura è un angolo verde al riparo dalla frenesia della metropoli. "Sembra di stare in cima al mondo, quasi alla pari dei grattacieli", racconta Simona Rizzi, che è qui per la prima volta. "Vedo lavoratori in pausa pranzo e persone che fanno attività fisica, ma soprattutto studenti della Bicocca", spiega Riccardo Biella, che studia alla Statale. Ogni tanto i gruppi universitari ci organizzano pure eventi con musica e aperitivi. Certo, anche qui si riscontrano i problemi tipici dei parchi milanesi: "A volte vedo vetri rotti, cumuli di bottiglie e avanzi di cibo", fa sapere Anna Franzi, residente nel quartiere. Ma una vista così, a Milano, non è facile trovarla.

Thomas Fox