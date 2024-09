“La Vendemmia“ parte in Monte Napoleone. Fra degustazioni e iniziative di solidarietà

Preparatevi, da 7 al 13 ottobre arriva “La Vendemmia di MonteNapoleone”, iniziativa che inaugura la stagione autunnale meneghina, ideata e realizzata da MonteNapoleone District con l’obiettivo di promuovere l’unione di due grandi eccellenze: i marchi globali del lusso e le più prestigiose cantine nazionali e internazionali, con la partecipazione dei migliori ristoranti e degli hotel 5 stelle lusso della città. Il Quadrilatero della Moda milanese si animerà per un’intera settimana grazie ad un ricco calendario di eventi, esperienze enogastronomiche uniche e allestimenti scenografici. Quest’anno il distretto sarà impreziosito da portali e archi realizzati con edere, acini d’uva ed elementi decorativi tematici, quali botti, ceste e cassette in legno, che creeranno un’atmosfera festosa e raffinata da via Montenapoleone a via della Spiga, passando per via Verri, Sant’Andrea, Santo Spirito, San Pietro all’Orto Bagutta e Gesù. Giunta alla 15° edizione, “La Vendemmia di MonteNapoleone” è realizzata in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia e La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Fra gli appuntamenti più attesi della settimana c’è l’asta benefica “Italian masters” battuta da Christie’s: all’asta le bottiglie più preziose, il ricavato servirà per realizzare la sessione di Terapia Ricreativa organizzata da Dynamo Camp per famiglie con figli affetti da gravi patologie neurologiche.

Infine, per tutta la settimana, menu speciali “La Vendemmia”, al costo di 35 Euro per il pranzo e 70 Euro per la cena.