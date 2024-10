La Uyba cade in casa. Il derby è di Bergamo

VOLLEY FEMMINILE

La Volley Bergamo 1991 sbanca la E-Work Arena con un netto 3-1 e centra tre punti importanti, pur ad inizio stagione, in chiave salvezza. Male le padrone di casa che hanno pasticciato in ogni fondamentale. Per coach Caprara ci sarà tanto da lavorare per raddrizzare la baracca mentre coach Parisi può sorridere per la prestazione della squadra e per quelle ottime di Piani, Mlejnkova, Montalvo, Strubbe e Manfredini. La partenza di Bergamo, con capitan Mlejnkova in cattedra, sorprende la Uyba (9-5) che non riesce a riprendersi e che si ritrova sotto 20-12 quando Vittoria Piani piazza tre attacchi di fila micidiali. La Piva prova a suonare la carica per le bustocche (23-17) ma le orobiche si impongono nel primo parziale col punteggio di 25-16.

Nel secondo le farfalle trovano finalmente la Olaya in attacco e, con Obossa e Sertori, volano via sul 17-10 ribaltando l’andamento visto nel set precedente. Nel finale la Uyba chiude facilmente sul 25-18 con Obossa. Terzo set con le bergamasche avanti 10-7, Busto si porta in parità (15-15) con Sartori. Nel finale punto a punto è la Strubbe a mettere a terra il pallone del 25-23 per le orobiche. E nel quarto una Volley Bergamo decisamente in palla vola via sul 14-8 con la Piani e chiude 25-17 centrando la seconda vittoria in altrettante partite disputate nella stagione.

Fulvio D’Eri