La trappola della povertà in Usa e in Italia

Aumentano le disuguaglianze sociali negli Stati Uniti come in Italia, con le fasce più fragili della popolazione sempre più intrappolate nella loro condizione, non solo economica: a mostrarlo è uno studio dell’Università Statale di Milano, pubblicato sul Journal of Physics: Complexity e condotto dai dipartimenti di Scienze e Politiche ambientali e Fisica. Sotto la lente le disuguaglianze in termini di ricchezza, reddito, accesso al cibo e assistenza sanitaria. "Gli Stati Uniti hanno un Pil significativamente più alto dell’Italia - sottolinea Caterina La Porta, docente di patologia generale - e anche la disuguaglianza della ricchezza è maggiore. Ma quando si parla di salute e sicurezza alimentare la situazione è nettamente migliore in Italia, dove i cittadini hanno un’aspettativa di vita più lunga e una salute complessivamente migliore".

"La mobilità della ricchezza diventa notevolmente più lenta ai due estremi della distribuzione della ricchezza – aggiunge Stefano Zapperi –: le famiglie intrappolate in uno stato di povertà persistente affrontano livelli più elevati di insicurezza alimentare e questo ha un effetto negativo sulla salute rispetto alla popolazione generale". Si.Ba.