La tragedia di Truccazzano. Attesa l’autopsia per Dorina la mamma morta in auto

L’autopsia in programma per le prossime ore, e il paese si prepara ad accompagnare nel suo ultimo viaggio Dorina Bardhi, la mamma 46enne di Albignano morta la scorsa settimana in un tragico incidente automobilistico a Pozzuolo Martesana. Mentre famiglia e paese attendono il ritorno di Dorina a casa rimane aperta, e ha già superato i 36mila euro di donazioni, la raccolta di fondi online promossa dalla famiglia nei giorni successivi la tragedia. I soldi sono necessari per funerale, spese legali, burocrazia. Altri ne serviranno per la piccola M., nove anni, la figlioletta minore di Dorina, che era con lei in auto al momento del tragico impatto contro il tir e si trova ancora in terapia intensiva a Bergamo. Le condizioni della bambina sarebbero in cauto miglioramento, la strada per la guarigione, in un momento così doloroso, sarà lunga. L’autopsia sulla salma di Dorina Bardhi, morta sul colpo nell’impatto dell’auto contro la motrice del tir, era stata disposta dall’autorità giudiziaria subito dopo l’incidente.

Mira a chiarire, probabilmente, anche perché, quel terribile pomeriggio, la quarantaseienne abbia, come sembra e come in linea di massima ricostruito, perduto il controllo del mezzo, andando a schiantarsi frontalmente contro il mezzo pesante. Fra le ipotesi era emersa anche quella di un malore fatale. Dorina Bardhi, albanese d’origine ma residente ad Albignano da anni con il marito e le tre figlie, riposerà nel cimitero del paese. Il paese che la famiglia aveva scelto e la comunità dove la donna era conosciuta, apprezzata e amata. Dorina era membro attivo della comunità parrocchiale e dell’oratorio e organizzatrice di tante iniziative. Tutti la conoscevano. L’altra sera, in ricordo della donna scomparsa, un minuto di silenzio è stato osservato anche in apertura del consiglio comunale: "L’intero paese è rimasto molto colpito - così il sindaco Franco De Gregorio - : abbiamo ritenuto giusto tributare un ricordo a una concittadina così amata".