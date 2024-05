La storia di Kayròs, bellissima realtà vimodronese. Crede nel recupero dei ragazzi con problematiche

Kairos è un termine che deriva dal greco e significa “tempo opportuno”. La comunità Kairos è stata fondata nel 2000, a Lambrate, da Don Claudio Burgio, in modo da ospitare i minori in difficoltà, segnalati dal Tribunale dei Minori. Nel corso degli anni, la sede si è trasferita in diverse città del territorio milanese: Cinisello Balsamo, Segrate, Birone di Giussano, Milano, Lainate e Vimodrone, dove si trova ancora oggi. Dal 2007, Kairos ha iniziato a dare aiuto ai minori accusati di vari reati, in collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile di Milano.

Don Claudio ha deciso che la frase "Non esistono ragazzi cattivi" dovesse rappresentare la comunità, perché tutti hanno diritto a una seconda possibilità, a prescindere dai crimini commessi. In Kayros, vengono accolti solo ragazzi e per ciascuno viene definito un Piano Educativo Individualizzato, tutto quindi è basato sulla personalizzazione: l’obiettivo è quello di instaurare una sorta di patto educativo con ciascun ragazzo accolto e accompagnarlo in un percorso di crescita e indipendenza.

Molte persone credono che, se hai commesso un crimine, non potrai mai cambiare, migliorare; invece Don Claudio ha investito di fiducia ciascun ragazzo arrivato da lui. La comunità infatti è anche conosciuta perché ha accolto rapper famosi, che sono cresciuti lì, come Baby Gang, Simba la Rue e Sacky.