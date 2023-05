La statua in piazza Duomo Una donazione per pulirla

di Giambattista Anastasio

La statua equestre dedicata a Vittorio Emanuele II sarà ripulita dalla vernice grazie ad una donazione del valore di 28.950 euro da parte di Vox Media. Il monumento posto di fronte al Duomo era stato imbrattato il 9 marzo scorso da due attivisti di Ultima Generazione, il movimento che ha scelto proprio l’imbrattamento di edifici storici, sculture o opere d’arte come strategia per sollecitare le istituzioni ad adottare provvedimenti urgenti contro gli effetti peggiori del cambiamento climatico.

La proposta di donazione è stata accettata ieri dalla Giunta comunale e dall’assessorato competente, quello di Pierfrancesco Maran, hanno assicurato che la somma donata è sufficiente a coprire l’intero costo dell’opera di pulizia. Nel dettaglio, il monumento appare ancora oggi deturpato in più punti con una vernice gialla. Secondo gli attivisti di Ultima Generazione si tratta di vernice lavabile, ma così non è, perlomeno non sui materiali dei quali è composta la statua a di Vittorio Emanuale II. Il 9 marzo gli operatori dell’Amsa iniziarono la pulizia a meno di un’ora di distanza dall’imbrattamento e utilizzarono idropulitrici. Ma ben presto si dovette constatare che quel tipo di intervento non solo non era risolutivo ma, anzi, rischiava di peggiorare le condizioni del monumento. Da qui gli approfondimenti del caso.

I tecnici del Comune, considerato l’alto valore storico e artistico del monumento e la conseguente tutela a cui è sottoposto, si sono confrontati con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. A seguito dei sopralluoghi tecnici è stata rilevata l’impossibilità di procedere con una pulizia ordinaria. La vernice utilizzata non è risultata in alcun modo lavabile. Si è quindi deciso di provvedere ad un intervento a cura di un team specializzato di restauratori. E, a questo punto, si procederà con i fondi garantiti da Vox Media.

"Nei prossimi giorni – si legge nella nota diramata ieri da Palazzo Marino – la donazione sarà formalizzata con un atto notarile in cui il committente si impegnerà alla copertura totale dei costi operativi, alla cura e alle spese degli oneri organizzativi e a portare a termine l’intervento di pulizia del monumento nel rispetto delle normative vigenti".