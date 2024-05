La Statale corre all’Idroscalo e apre il suo villaggio della salute

Prima corsa dell’Università Statale di Milano che festeggia cent’anni di storia: l’appuntamento è per domenica all’Idroscalo e sono già 500 i partecipanti. Le iscrizioni sono ancora aperte (online fino alle 18 del 3 maggio e in presenza domenica se ci saranno pettorine ancora disponibili). Si chiama “StaiSano! Run“ ed è stata proposta dalla facoltà di Medicina e Chirurgia, in tandem con la Scuola di Scienze Motorie. Insieme hanno coinvolto i dipartimenti della Statale e hanno lanciato l’invito alla città insieme agli sponsor che sono scesi in pista. Si corre (o si cammina) lungo 6,2 chilometri o 12,4 chilometri (una o due volte il giro del parco). Ai nastri di partenza ci sarà il rettore Elio Franzini, al traguardo la rettrice eletta Marina Brambilla, che entrerà in carica il primo ottobre. Si parte alle 10.30 dall’Ingresso Porta Maggiore, zona tribune. Premiazione alle 12.30: oltre ai più veloci, non mancheranno riconoscimenti al gruppo più numeroso e al dipartimento e al corso di laurea più rappresentati. "È un’iniziativa che accorcia la distanza tra ateneo e territorio – sottolinea Antonio La Torre, allenatore e professore, che alla Statale ha anche la delega allo Sport –. Dopo cent’anni questa corsa vuole segnare l’inizio di un nuovo percorso. Diventerà la ’Longevity Run“: la vera sfida è far vivere meglio la popolazione". La corsa anticiperà anche la staffetta 100x100 del 16 maggio, alla quale è stato invitato anche il campione olimpico Filippo Tortu. Alla regia del progetto“ StaiSano“ e della prima corsa non competitiva della Statale ci sono le professoresse Gaia Pellegrini, Claudia Dellavia e Daniela Carmagnola: "Per l’intera giornata sarà allestito anche un villaggio della salute che ospiterà diversi stand con attività per tutte le età, bambini inclusi, gestite dai docenti dell’Università oltre che da associazioni e istituzioni. Coinvolgiamo tutto l’ateneo e attiviamo la cittadinanza". Si.Ba.