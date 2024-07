La squadra è ormai decisa. Il primo cittadino Musella ha ufficializzato le deleghe

È stata completata la squadra di governo della nuova era Musella. Vicino agli assessori, il sindaco ha scelto i consiglieri delegati, coloro che in base alle deleghe loro assegnate dovranno intraprendere tutte quelle azioni di governo finalizzate a portare avanti gli obiettivi programmatici. "Abbiamo così completato la squadra di governo - ha detto il sindaco, Graziano Musella, durante il consiglio comunale - ognuno ha i propri compiti da svolgere e soprattutto ognuno è chiamato a mettere tutto l’impegno possibile per raggiungere i risultati che gli assaghesi si aspettano da questa Amministrazione". Oltre agli assessori Enrica Palma, Lara Carano, Mario Burgazzi e Giuseppe Di Noia, già nominati nel corso del primo consiglio comunale, nella scorsa seduta il primo cittadino ha distribuito le deleghe alle manutenzioni/arredo urbano, edilizia pubblica e privata, riqualificazione urbana, lavori pubblici al consigliere Massimiliano Settili mentre quelle alla sicurezza, ai trasporti e al commercio al consigliere Giuseppe Romano, già eletto presidente del Consiglio.

Alla consigliera Donatella Santagostino sono state assegnate le deleghe allo sport, Scuola civica di musica, rapporti con le Associazioni presenti sul territorio comprese quelle sportive mentre al consigliere Morandotti quelle alla sanità, rapporti con farmacia comunale, rapporti con centro medico comunale, rapporti con Pontirolo. "Oggi noi tutti ci siamo assunti un’enorme responsabilità nei confronti dei nostri concittadini e della nostra nazione, e dobbiamo correre per poter attuare tutto ciò che ci siamo preposti e che servirà al nostro Comune per essere ancora più bello e più vivibile, e all’Italia intera per fare una bella figura a livello internazionale quando arriveranno sul nostro territorio gente da tutto il mondo - ha concluso Musella -. Questo è il nostro compito che svolgeremo con grande umiltà, ma anche con grande determinazione".Massimiliano Saggese