La sicurezza sul lavoro diventa un concerto rock

Musica per promuovere la sicurezza sul lavoro. Stasera al Legend Club (viale Enrico Fermi 98) concerto dei SOS Save Our Souls, band nata nel 1993 da un’idea di Marco Daniele Ferri (Bruco), che ha al suo attivo migliaia di live in tutta Italia e la partecipazione a numerose inizitive sociali. Nel 2018 ha registrato “Ancora Vivere”, brano che tratta il tema della sicurezza stradale, nel 2020 ha prodotto una miniserie “Nonostante tutto... Un viaggio tra musica e racconti”, affrontando temi legati alla sicurezza. I Save Our Souls hanno anche organizzato eventi per raccogliere fondi a favore della Cà dei Nonni Rsa (in provincia di Verona), distrutta da un incendio, e hanno scritto canzoni come “La Bestia”, “Giuda” e “Vita” per il progetto “Looks that Kill”, presentato al Safety Expo a Bergamo, dedicato alla sicurezza sul lavoro.