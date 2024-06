La serba Kurtagic al Vero Volley: "Qui potrò crescere ancora di più"

Hena Kurtagic vestirà la maglia Vero Volley nella stagione 2024-25. La giovanissima centrale serba, classe 2004, dopo quattro stagioni in patria all’OK Tent Obrenovac e un anno passato in Francia al Neptunes Nantes è ora pronta al grande salto in Serie A1 Femminile. Centonovantacinque centimetri di pura potenza, Kurtagic schiaccia a 320cm e mura a 305cm.

In forza alla nazionale maggiore serba, negli anni ha vinto numerosi titoli individuali come miglior centrale della propria nazionale dall’Under17 all’Under20. Nel suo palmares annovera uno Scudetto di Serbia (2019-20 con l’OK Tent Obrenovac) e una Coppa di Francia vinta lo scorso anno con il Neptunes Nantes. Curiosità storica: Hena Kurtagic conosce già Vero Volley, nella stagione 2020-21 con la maglia delle serbe dell’OK Tent Obrenovac ha affrontato le monzesi nella semifinale di CEV Cup (gara di andata giocata all’Arena di Monza il 24 febbraio 2021), assaggiando già il clima di una partita nei palazzetti del Consorzio. "Indossare la maglia di Vero Volley è un sogno che si realizza - le parole di Kurtagic -. Ho delle grandissime aspettative per la prossima stagione, voglio dare il massimo in ogni competizione. Ho scelto Vero Volley perchè è la società con cui posso crescere di più. Avrò la possibilità di giocare insieme alle migliori giocatrici del mondo". A.G.