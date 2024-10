La scomparsa del medico Davide Piccinali: due segnalazioni al vaglio

Milano, 6 ottobre 2024 – Tre giorni senza Davide Piccinali, il medico specializzando di origine bresciana che vive e lavora a Milano, all’ospedale San Raffaele. Dopo che l’appello della famiglia ha iniziato a rimbalzare sui social, arrivando anche sui media, si è aperto qualche spiraglio, anche se, al momento, non c’è nulla di concreto.

Due scatti di Davide Piccinali

"Stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di persone che dicono di aver incontrato Davide, ma al momento non ci sono novità". A parlare all'Ansa è Dario, il fratello del 39enne, svanito nel nulla da venerdì mattina quando non si è presentato in reparto. È lui a tenere i contatti con quotidiani e tv.

Le ultime ore e la casa

"Giovedì ha finito il turno di lavoro in ospedale e non abbiamo più saputo nulla" spiega il fratello. "La casa è in ordine come hanno potuto constatare alcuni colleghi entrati con la polizia".

Il fratello del medico sparito, che abita in via Clitumno a Milano, nella zona di via Padova, racconta che "domenica scorsa, di ritorno da un matrimonio ad Ancona, Davide si era fermato a Brescia e aveva restituito l'auto a mia madre. Poi è partito per Milano e sarebbe dovuto tornare in città a Brescia anche questo fine settimana".

Le segnalazioni da vagliare

"Il fatto che arrivino segnalazioni - da un autista di pullman a Milano, da un'osteria di Treviglio in particolare - ci fa sperare che si sia trattato di un allontanamento volontario, ma non sappiamo il motivo. Non aveva problemi sul lavoro e seppur non è una persona che si confronta molto, a noi familiari è sembrato tranquillo e sereno come sempre", ha aggiunto.