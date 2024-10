Davide Piccinali ritrovato a Vicenza: il medico specializzando del San Raffaele sta bene

Milano – Lieto fine per la storia del medico di Milano di cui si erano perse le tracce da alcuni giorni: Davide Piccinali è stato ritrovato a Vicenza. Il 39enne, specializzando in in Cardiochirurgia al San Raffaele di Milano, bresciano di nascita, che era scomparso da venerdì. Ad annunciare il ritrovamento all'Ansa è stato il fratello Dario. “È a Vicenza, si era registrato in un hotel. Siamo insieme e sta bene” ha detto Dario Piccinali, che negli scorsi giorni ha tenuto i rapporti con i media dopo aver sporto denuncia alla polizia.

I primi a preoccuparsi erano stati i colleghi che non avevano visto Davide arrivare al lavoro dopo averlo salutato la sera prima. Poi la famiglia che lo aspettava a casa a Brescia per il fine settimana. Il medico era svanito nel nulla. Per ritrovare il dottore c’era stata una vasta mobilitazione anche attraverso i social, dove sono rimbalzati per giorni gli appelli di famiglia, amici e colleghi: “Aiutateci a trovarlo”. Fino al lieto epilogo di questa mattina, quando si è diffusa la notizia del ritrovamento nel capoluogo del Veneto.