La scienza con video e giochi. Arpa Lombardia sale in cattedra

Arpa Lombardia sale in cattedra per far scoprire la scienza attraverso il gioco nella elementare Montale, nella settimana delle Steam (scienza, tecnologia ingegneria, arte e matematica). Cinque giorni dedicati agli alunni dai 6 ai 10 anni. I tecnici del dipartimento di Milano Monza e Brianza dell’Agenzia regionale hanno introdotto i più piccoli all’inquinamento acustico ed elettromagnetico con schede, video e giochi.