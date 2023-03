La scelta di Lucia: mi gioco tutto E la libreria diventa indipendente

di Claudia Cangemi Una sfida che di questi tempi può sembrare temeraria: abbandonare la sicurezza relativa del franchising per prendere il largo con la gestione in proprio di una libreria. È la scelta di Lucia Esposito, volto noto a tutti gli amanti del libro di Cinisello e non solo, sempre pronta a un sorriso e a un consiglio nel negozio di via Frova 3, di fronte a Villa Ghirlanda, che ora si chiama “Libri e giochi“. Raccontaci in estrema sintesi la tua storia professionale. "Ho lavorato per 20 anni in un’agenzia pubblicitaria che si occupava di tutti i teatri principali d’Italia, il nostro maggior cliente era La Scala. Nel 2011 ha chiuso dall’oggi al domani e mi sono ritrovata senza lavoro. A quel punto mi sono buttata anima e corpo nella libreria che avevo aperto con una socia nel 2008". Una passione che nutrivi da tempo quindi... "Diciamo che sono sempre stata una forte lettrice, ma ben presto mi sono resa conto che gestire una libreria è tutta un’altra cosa, comporta molto più che leggere tanto. Devi avere una visione diversa e l’ho imparato strada facendo. La libreria prima si chiamava La Bussola, esiste da 50 anni ed era indipendente. Nel 2010 siamo...