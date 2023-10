La riqualificazione del municipio è stata premiata

Vince sulla carta proprio mentre sono in corso i lavori di riqualificazione da 2,3 milioni di euro. Stiamo parlando del progetto di ristrutturazione del municipio di Pregnana milanese che ha vinto il premio Cresco awards città sostenibili nella categoria Smart office, healty spaces, happy people. Al progetto tutto made in Pregnana è stato riconosciuto "l’ottimo livello di qualità progettuale che i tecnici e l’amministrazione comunale hanno raggiunto". La consegna del premio è avvenuta all’interno della tre giorni dell’Assemblea nazionale di Anci che si è svolta nella Fiera di Genova. Hanno ritirato il premio il sindaco Angelo Bosani, l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Mirra, la responsabile dell’ufficio tecnico Elisabetta Amariti e il progettista e architetto pregnanese Carmine Panzitta della società Arcosinergie. "Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento che premia una scelta di qualità e di sostenibilità. Il municipio è il luogo dove lavorano i dipendenti dell’ente, dove hanno sede le istituzioni e soprattutto dove ogni pregnanese si interfaccia con il Comune. I lavori che sono appena partiti e che si concluderanno l’anno prossimo ci daranno un palazzo comunale rinnovato: più accessibile, più efficiente, più accogliente; in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale ai quali si ispira il nostro programma amministrativo". Insomma un municipio dal volto nuovo e un edificio Nzeb (Nearly zero energy building) ovvero a elevata efficienza energetica. Oltre che più funzionale e accessibile per i cittadini, infatti sarà recuperata la zona centrale realizzando un solaio che collegherà le due ali dell’edificio, questo consentirà di avere più spazio. La riqualificazione comprende anche il parco giochi e piazza della Libertà.

Ro.Ramp.