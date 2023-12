La prima vasca anti piene è operativa

È realtà la vasca di contenimento delle piene del fiume Seveso: operativa da fine novembre, può essere utilizzata in caso di emergenza meteo. Lo comunica Palazzo Marino in una nota, aggiungendo che nelle prossime settimane saranno completate le piantumazioni attorno, le ultime sistemazioni a verde e delle panchine, oltre alla posa delle zattere per la nidificazione degli uccelli nell’invaso. Ultimati tutti i collaudi necessari per verificare il buon funzionamento degli impianti, delle pompe e delle paratie, con le diverse simulazioni e, al prossimo temporale, ci sarà l’ultima prova di riempimento con l’acqua del fiume Seveso. "Si tratta della prima vasca, tra le quattro previste, interamente realizzata nell’ambito del piano per il contenimento delle esondazioni e delle piene del fiume Seveso che allagano i quartieri milanesi di Niguarda, Pratocentenaro, Ca’ Granda, Istria, Zara, Maggiolina e talvolta anche Isola", dichiarano gli assessori all’Ambiente Elena Grandi e alla Protezione Civile Marco Granelli. "Grazie al lavoro di MM spa – proseguono – abbiamo completato un’opera fondamentale e ci auguriamo che presto vengano completate anche le altre tre".

In caso di allerta meteorologica, il laghetto viene svuotato in circa tre ore e, se c’è rischio di esondazione, viene quindi riempito dalle acque eccedenti del Seveso con l’apertura delle paratie, in un tempo variabile tra 3 e 10 ore. L’acqua del fiume, prima di entrare nella vasca, viene ripulita da rami e altri materiali grazie a un sistema di griglie; resta nell’invaso per tutta la durata della piena per poi essere reimmessa nel fiume, una volta terminata l’allerta, mediante un sistema di pompe.

La vasca, svuotata, viene ripulita e riempita con acque pulite di falda. L’intero ciclo di svuotamento, pulizia della vasca e reimmissione dell’acqua pulita può durare tra i quattro e sei giorni. Per la maggior parte dell’anno la vasca è un laghetto adatto anche alla nidificazione e allo stazionamento degli uccelli acquatici. Intorno sono state costruite piste ciclopedonali collegate al parco Nord e alla città. Tutti gli accessi al laghetto sono videosorvegliati e, in caso di piene, un sistema di barriere automatiche impedisce l’accesso a pedoni e biciclette.