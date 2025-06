La pescheria diventa. Bistrot: mercoledì l’inaugurazione

"Si dice che a Milano si trovi il pesce più buono d’Italia nonostante non ci sia il mare. E non è una bugia: è la verità. Arriva freschissimo, perché i milanesi lo desiderano e lo apprezzano". A dirlo è Andrea Collodi, amministratore unico di Pescheria Pedol che da un paio di settimane si è allargata dando vita al “Bistrot Pedol“, un luogo in cui il cliente può non solo acquistare pesce fresco ma anche trovare piatti già preparati, da portare a casa pronti da gustare o da consumare all’interno della struttura, magari per la pausa pranzo o l’aperitivo. Dopo aver scaldato i motori, gli esercenti si preparano all’inaugurazione ufficiale del bistrot del mercato che sarà mercoledì 11 giugno.