La perizia sulla michetta "La vite era nell’impasto" Penale al fornitore del pane

di Simona Ballatore e Massimiliano Mingoia La vite era nell’impasto del pane: penale al fornitore - che produce ogni giorno per le mense scolastiche milanesi circa 5.000 chili di pane (equivalenti a 100mila panini) - e lavori in corso per incrementare i livelli di sicurezza su tutta la filiera. Così sul tavolo del Consiglio comunale arriva il verdetto sul caso del "panino con bullone". A ricostruire la vicenda nei dettagli è la vicesindaco e assessore all’Educazione Anna Scavuzzo, a partire da quel 15 marzo, giorno in cui un bimbo di quinta F della scuola elementare Dante di via Mac Mahon ha ritrovato il "corpo estraneo", per fortuna prima di addentarlo. I panini imbottiti erano stati consegnati da Milano Ristorazione alle 7.30, prima della gita di classe a Palazzo Marino, ma erano stati consumati poi in classe, al rientro. La preside del comprensivo Rinnovata Pizzigoni ha immediatamente segnalato il ritrovamento, allegando tre fotografie. Nel pomeriggio, l’Unità di controllo comunale dell’Area Food Policy della direzione Educazione ha chiesto i primi ragguagli al responsabile di zona del centro cucina Castellino Da Castello. Prelievo del "corpo estraneo" il giorno successivo, con apertura delle indagini su quel "bullone", che poi si è rivelato "una vite a brugola metallica,...