La nuova caserma sorgerà in via Vivaldi

Sorgerà in via Vivaldi la nuova caserma dei carabinieri di Buccinasco. Una struttura attesa da anni: l’attuale caserma è stata realizzata nel 2004, definendola "provvisoria", ma in tutti questi anni nulla si era concretizzato, nonostante idee e progetti, per costruire un edificio permanente. Il sindaco Rino Pruiti ne aveva fatto argomento importante durante la campagna elettorale dello scorso anno, inserendo la volontà di realizzare la caserma all’interno del Piano di mandato dell’Amministrazione. Ora il primo passo è compiuto: c’è il progetto per la costruzione. Il disegno è stato redatto dalla società Euroseven tre anni fa, quando l’idea era di realizzare l’edificio in piazza Libertà. Ma l’ipotesi è arenata e il Comune ha deciso di spostarla in via VIvaldi. La società che ha redatto il progetto ha deciso di donarlo comunque al Comune. Il primo passaggio è quindi compiuto. Ora "potremo fare richiesta dei finanziamenti del Pnrr insieme all’Arma dei carabinieri con cui abbiamo avviato un proficuo dialogo - spiega Pruiti -. Speriamo che da Roma Governo e Ministeri ci diano risposte nei tempi corretti, senza ritardi, per avviare al più presto l’iter di edificazione della struttura che sarà costruita entro il 2026". Ma se i fondi non arriveranno, il Comune è comunque pronto a mettere i soldi necessari: circa 4 milioni di euro. "Un’opera importante aggiunta al nostro Piano delle opere pubbliche con cui intendiamo riqualificare il nostro territorio - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Parmesani -. Questo importante edificio sarà realizzato in un’area popolosa della nostra città".

Francesca Grillo