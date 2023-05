La nuova area per le feste sarà in centro

Una nuova area feste nel centro della città, tra via Meani e via De Ponti, per ospitare attività culturali, ludico-ricreative e sociali come concerti, spettacoli, rassegne cinematografiche, eventi delle associazioni del territorio. Il progetto è stato presentato l’altra sera con dispositivi di realtà virtuale ed è stato curato dai tecnici comunali in collaborazione con il Politecnico di Milano. "Cinisello sarà così in grado di ospitare una serie di attività in un ambiente innovativo, adeguato e sostenibile, che rappresenterà un’ulteriore occasione di socializzazione - ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Si tratta di uno spazio tanto innovativo quanto utile, che va nella direzione di una città da vivere, dinamica, a disposizione dei suoi cittadini, delle associazioni, dei giovani". L’area feste sarà adiacente al parco di Villa Ghirlanda Silva e si estenderà su una superficie di circa 5mila metri quadri complessivi completata da un punto di ristoro. Durante i lavori saranno riorganizzati gli spazi verdi e la pavimentazione dei percorsi esterni e saranno restaurati i muri storici di recinzione della villa e una delle aperture di ingresso al parco per un totale di 498.680 euro di investimento. Il progetto ha sollevato anche alcune critiche. "Si prende uno dei pochi pezzi di verde in centro contiguo a un giardino storico, e si spalma di cemento, alla faccia del consumo di suolo– hanno commentato sui social alcuni cittadini -. Nelle vicinanze ci sono esempi più sostenibili: Carroponte, Bagatti Valsecchi e Tittoni e in nessuna di queste aree si è cementato per fare le zone feste".

La.La.