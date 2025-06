"La nostra città, crocevia di popoli, chiede speranza"

"Sono fiero di essere in una città che forse è la seconda città del mondo per numero di consoli, dopo New York": l’arcivescovo Mario Delpini li ha invitati tutti insieme, per la prima volta, al Museo Diocesano parlando loro in inglese, chiedendo un punto di vista sulla città, "crocevia di culture". E ha presentato quelli che sono per lui i tratti caratteristici di Milano. "È la città dei flussi: molte persone ogni giorno vengono in città per lavoro e lasciano la città per raggiungere la famiglia". Milano è anche la città "di molte ricchezze, della solidarietà, di molte ferite psicologiche e relazionali, ma anche dell’audacia del pensiero. È la città della solitudine". "Come si può offrire ragioni per la speranza?" chiede ai consoli. Tra le azioni concrete ne indica una: “Home“, casa.

Si.Ba.