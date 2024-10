La Nato asiatica e il ruolo del Giappone

Riccardi

Quanto sta succedendo a livello geopolitico mostra che l’Asia sta uscendo dal sonno nel quale era stata confinata dall’Occidente colonizzatore. Il 2 settembre 1945, poche settimane dopo lo sganciamento delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, causando 170 milioni di morti, si concluse la seconda guerra mondiale. Il Giappone firmò la resa incondizionata e fu occupato dagli Usa fino al 1952. La Costituzione del Sol Levante, approvata nel 1947, decreta, allo art. 9, la condanna degli atti di aggressione e la rinuncia ad avere un esercito autonomo. Al momento sostituito da un potente corpo “forze di autodifesa” per difendere il territorio nazionale. Ma non può essere impiegato in missioni armate all’estero. Sono passati circa 80 anni dal secondo conflitto mondiale. Molteplici sono state le trasformazioni nel pianeta. L’Occidente, ancora ricco, sta mostrando fragilità militare a causa di una politica frammentaria senza visione. È composto da una allargata platea di attori alcuni gestiti, finora, dal capocomico Zio Sam sempre più però indirizzato all’idea della "America first". Concetto autarchico, isolazionista e difensivo, perduto il monopolio del potere. Che si sta trasferendo nel continente asiatico. I vecchi imperi stanno tornando, guidati da quello Celeste che, con la costanza confuciana, avanza lentamente ma prepotentemente. L’Europa per vari motivi, ha perso la Russia che, ormai asiatizzata, guarda con cupidigia terre europee da conquistare. Il Giappone che è stato un impero dominante, pur fedele alleato di Washington, desidera affrancarsi militarmente. Vuole costituire una “Nato asiatica”, aggregando altri soggetti vicini in particolare la Corea del Sud. In caso di guerra soltanto una “Nato asiatica” potrebbe competere con la Cina e la Corea del Nord. Il Giappone, sempre più potente, ama agire in modo indipendente. Non teleguidato dal padrino di oltreoceano.