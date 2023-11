La mostra sul femminile. Sgarbi: "Ripartiamo da arte e sensibilità"

Inaugurata la Biennale Milano International Art Meeting, mostra dedicata alle donne. L’esposizione, curata da Salvo Nugnes, sarà visibile fino al 28 novembre a Palazzo Stampa di Soncino, in Via Torino 61. Intervenuto il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi: "Dove c’è arte e sensibilità non può esserci violenza". Presente anche il cantautore Morgan: "In questo momento, con tutti i problemi di violenza che ci sono stati, c’è bisogno di un’attenzione particolare e di sensibilizzare".