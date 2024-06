La moda è inclusiva. Collezione firmata dalle studentesse Acof

Un patto che si rinnova, anzi si amplia, per consegnare agli studenti di Acof Olga Fiorini un insegnamento prezioso di cosa significhi davvero la parola inclusione. Anche quest’anno la scuola diretta da Mauro e Cinzia Ghisellini ha riproposto il progetto “Diritto all’eleganza”, mettendo a disposizione la sapienza sartoriale con le esigenze delle persone con disabilità, bisognose di capi d’abbigliamento su misura che siano belli e adeguati alle loro necessità. Stavolta alla sfida condotta con Uildm Varese (Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare) si è aggiunto anche il gruppo di Mai Paura Odv, dedicato ai ragazzi con sindrome di Down. Le studentesse del secondo anno dell’Istituto tecnico Sistema Moda si sono messe al lavoro e il risultato è stato immortalato in uno shooting nella centralissima piazza San Giovanni.

Guidate dai docenti Chiara Mascheroni, Lucia Caccia ed Elio Turri, hanno potuto mostrare a tutti la collezione di t-shirt “Destroy”, realizzate a conclusione di questo particolare percorso di educazione civica. "È stato un momento molto emozionante e coinvolgente", spiegano Mauro e Cinzia Ghisellini, direttori dell’istituto bustocco.

P.V.