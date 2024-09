La Milano-Varese compie cent’anni. Parata di automobili, via alla festa

Il primo corteo di automobili su una sola carreggiata, alla presenza del Re d’Italia Vittorio Emanuele III sulla sua Lancia Trikappa risale al 21 settembre 1924. Con lui c’era anche l’ingegner Piero Puricelli, progettista e costruttore dell’opera. Prima autostrada al mondo e ora anche prima autostrada a cinque corsie in Italia, la A8 Milano-Varese, conosciuta anche come l’autostrada dei laghi, oggi compie cent’anni e li festeggia con una serie di eventi tra cui una simbolica "parata" di automobili di ogni epoca per ripercorrere la storia del mezzo a motore. Alle 10.30 al centro di guida sicura dell’Automobile Club Milano a Lainate, "per sottolineare ancora di più il valore della sicurezza stradale", come ha spiegato Geronimo La Russa, presidente di Ac Milano ci saranno alcune automobili, rappresentative di tutti i 100 anni, su cui saliranno le personalità, per la "parata" fino alla storica area di servizio Villoresi Ovest, a sua volta simbolo della mobilità autostradale italiana. Qui alle 10.30 interverranno tra gli altri il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani e l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi. Alla stazione di servizio Villoresi Ovest e, nel pomeriggio, a quella di Castronno nel Varesino, saranno svelati due totem celebrativi. Infine, domenica su Rai 3 andrà in ondra dalle 15.15 una trasmissione per raccontare la storia dell’A8.

Ma non solo, Autostrade per l’Italia diffonderà gli "auguri di buon compleanno" sui pannelli luminosi di tutta la rete e proietterà video alle stazioni di servizio, per celebrare non solo l’A8 ma la nascita di tutta la rete autostradale. Anche il Comune di Lainate insieme all’Associazione Santa Virginia, in collaborazione con altre associazioni del territorio, ha organizzato una serie di iniziative per festeggiare il primo tratto dell’autostrada A8 avvenuta proprio a Lainate. Stamattina alle 9.15 a Villa Litta presentazione del "Museo Temporaneo diffuso", un’esposizione di immagini d’epoca dell’autostrada e annullo Filatelico dedicato al Centenario in collaborazione con Poste Italiane. Domani dalle 10.30 circa è possibile vedere dalle piste ciclopedonali del ponte di via Manzoni il passaggio in autostrada del Corteo commemorativo organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano da Milano a Varese. Infine sempre nelle sale della Villa, mostra "100 anni di autostrada".