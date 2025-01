La messa dell’Epifania in Santa Maria Nascente con i Re Magi sull’altare

Messa dell’Epifania molto partecipata a Groppello, con il vicesindaco Andrea Savino sull’altare (nella foto al centro), nei panni di uno dei tre Re Magi presenti alla celebrazione officiata dal parroco di Groppello, don Giacomo Pezzuto. "Abbiamo iniziato il periodo di Natale con il presepe vivente. Terminiamo le feste con la celebrazione della messa dell’Epifania alla presenza dei Magi e annunciamo la Pasqua del Signore, che sarà celebrata il prossimo 20 aprile".

La funzione religiosa dell’Epifania è una celebrazione cristiana speciale che segna la visita dei Re Magi al Bambino Gesù. Una festa caratterizzata dalla presenza simbolica dei tre portatori dei doni di oro, incenso e mirra. Il cammino dei Re Magi è stato simbolicamente rappresentato nella chiesa di Santa Maria Nascente di Groppello, con la presenza di comparse che interpretavano Gasparre, Melchiorre e Baldassarre. Quest’ultimo è stato appunto interpretato dal vicesindaco Andrea Savino, che racconta così il suo legame con il Natale: "Per me una festa importante, che mi lega ai ricordi del passato, quando da bambino vivevo con tanta passione questa festività. Oggi, da adulto, partecipo in prima persona per mantenere alto il valore della cristianità".

S.D.