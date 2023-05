La marcia contro la mafia "Insieme in prima linea"

di Francesca Grillo

La "Settimana della legalità" è iniziata ieri con la marcia delle scuole e delle associazioni Libera e Impastato-Castelli. Gli studenti delle primarie e medie hanno percorso le vie cittadine partendo dall’ulivo della legalità nel parco Alpini d’Italia con arrivo in via Cavour, dove gli alunni hanno presentato i propri elaborati in tema di legalità. La rassegna continua oggi con la proiezione del film "La mafia uccide solo d’estate" per le scuole che potranno poi parlare, in collegamento, con l’attore e autore Pif. "Dopo il successo dell’anno scorso - spiega il presidente della Commissione antimafia Gianluca Vitali - abbiamo profuso uno sforzo ancora maggiore per organizzare iniziative di alto livello che, speriamo, possano coinvolgere un vasto pubblico. Ancora una volta abbiamo immaginato il calendario insieme alle scuole e alle associazioni del nostro territorio, cui va un grosso ringraziamento". La rassegna prosegue fino al 23 maggio, con la commemorazione dell’anniversario della strage di Capaci. Tanti gli appuntamenti per parlare di mafia, criminalità organizzata e legalità: dalla pedalata di Libera al tour sui beni confiscati a Corsico, passando per gli spettacoli ("No body", "Il coraggio di essere donna", "Pi Amuri") e le presentazioni di libri a tema. Il 15 maggio sarà ospite il magistrato Nicola Gratteri a cui sarà conferita la cittadinanza onoraria, mentre il 18 si parlerà di presenza mafiosa sul territorio. "Il rispetto delle regole e il sostegno a chi, ogni giorno, combatte contro la criminalità organizzata - evidenzia il sindaco Stefano Martino Ventura - devono diventare il fondamento culturale del vivere civile. Un impegno che riguarda tutti. Le organizzazioni criminali contano sull’indifferenza delle comunità. Ma con la città di Corsico non avranno terreno fertile".