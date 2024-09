La madre di tutte le autostrade. Festa per i cento anni dell’A8: "Anche oggi è all’avanguardia"

Passato e futuro. Cento anni di storia della “madre di tutte le autostrade“ nelle foto e video in bianco e nero. E l’annuncio dei nuovi cantieri che saranno aperti nei prossimi mesi per migliorare altre autostrade in Italia. Il primo secolo di vita della A8 Milano-Varese è stato festeggiato ieri mattina nell’area di servizio Villoresi Ovest, a Lainate, proprio dove tutto è iniziato, il 21 settembre 1924. Opera pionieristica progettata dall’ingegner Piero Puricelli, l’autostrada Milano-Varese è anche il simbolo del progresso italiano.

"Questa autostrada è un segmento della nostra storia migliore, oggi compie un secolo di vita, la prima a pedaggio del mondo e per me la più bella. Cent’anni ben portati", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L’autostrada dei record è la prima in Italia a cinque corsie. "Oggi festeggiamo il compleanno di un’autostrada importante, una grande infrastruttura di collegamento, ma stiamo soprattutto festeggiando un territorio – ha dichiarato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana –. Le infrastrutture molte volte, prima che si riesca a spiegare il loro significato, vengono viste come qualcosa di invasivo. Ma è grazie a queste infrastrutture che i territori si sviluppano. Dobbiamo continuare in questa direzione e insistere sul miglioramento e l’infrastrutturazione del nostro territorio".

Da questa tratta, il 21 settembre 1924, è iniziata la rivoluzione economica di un territorio e dell’intero Paese. A sottolineare l’importanza che ha avuto l’autostrada A8 per il territorio è stato proprio il sindaco lainatese, Alberto Landonio: "Nel luogo in cui ci troviamo oggi, nel 1924 su costruito e realizzato il primo tratto dell’autostrada. Lainate era una comunità agricola attraversata da una striscia di asfalto – dichiara – oggi, cento anni dopo, siamo una comunità di 26mila abitanti che grazie a questa infrastruttura è diventata una comunità industriale. Io credo che sia dovere delle comunità fare qualche sacrificio per fare crescere il Paese. La A8 collega il capoluogo lombardo con l’Europa, quindi dobbiamo essere orgogliosi di aver contribuito al far crescere l’Italia". Il Comune ha anche svelato una pietra commemorativa. "Questo manufatto riprodotto evoca le emozioni dei pionieri che sognarono un futuro in cui l’automobile sarebbe diventata un veicolo di cambiamento sociale, economico e culturale".

Al momento istituzionale hanno partecipato l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, il presidente dell’Automobile club Milano, Geronimo La Russa e quello dell’Aci Varese, Giuseppe Redaelli. "L’evento di oggi denota quanto le autostrade invecchiano. Hanno bisogno di rigenerazione, che è la sfida che insieme al ministro delle infrastrutture e dei trasporti stiamo affrontando per assicurare che queste infrastrutture possano dare ricchezza nei prossimi cent’anni alle nostre economie", commenta l’ad di Autostrade.