Raid in via Pisanello, la lite in strada e i fendenti: grave il trentaduenne ferito

Milano – Il litigio con un uomo descritto come nordafricano. I due fendenti sferrati all’addome e alla zona lombare. La corsa in ospedale e l’intervento salvavita. L’aggressione a coltellate è andata in scena poco prima delle 2 di ieri in via Pisanello, a due passi da piazzale Siena: il ferito è un trentaduenne di origine romena, che è stato trasportato in condizioni gravissime al pronto soccorso del Niguarda e sottoposto per diverse ore a una delicata operazione chirurgica dai medici del Trauma team; la prognosi resta riservata, ma i colpi non hanno lesionato organi vitali. In ogni caso, i primi bollettini medici hanno escluso il pericolo di vita.

In via Pisanello sono intervenuti anche gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno raccolto le prime testimonianze per cercare di risalire all’autore dell’aggressione a mano armata nella notte. Un aiuto determinante potrebbe arrivare anche dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Per due motivi. Il primo: le eventuali immagini utili potranno essere utilizzate dagli investigatori di via Fatebenefratelli per confermare o smentire quanto riferito nei primi minuti dal trentaduenne. Il secondo: i fotogrammi registrati potrebbero rivelarsi decisivi per dare un volto al fuggitivo.