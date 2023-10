La lettera del Comitato Navigli:: "Anche qui servono nuove regole"

"Attorno alla Darsena, 84.7 decibel". Poi "passi carrai ostruiti, mancato rispetto della distanza di sicurezza per il passaggio dei mezzi di soccorso" e altro ancora. Scene "ordinarie" documentate per l’ennesima volta dal Comitato Navigli che chiede interventi contro la mala movida, tornando alla carica dopo l’annuncio delle nuove regole che scatteranno venerdì in zona Porta Venezia. Altra zona calda, calamita per il popolo della notte. Gli abitanti dei Navigli scrivono al Comune: "Chiediamo quali provvedimenti l’Amministrazione abbia intenzione di prendere nei confronti dell’area dei Navigli-Porta Genova, via Vigevano, dove sussistono e permangono

condizioni che, come da anni denunciamo e sono denunciate con esposti, lettere, diffide dai

residenti, sono lesive della salute di chi vi abita e lavora oltre che irrispettose del decoro dei luoghi tutelati da un vincolo paesaggistico".

M.V.