La lettera appello per una cabina di regia: "Mai ricevuto risposte"

Una lettera aperta a undici sindaci, "ma cenni di riscontro pochi. Comunque non ci arrendiamo: il Tavolo per la buona logistica in Martesana va attivato". L’iniziativa era stata, qualche settimana fa, di Acli e Cittadinanzattiva Melzo, da tre anni in prima linea nel dibattito su prospettive ed effetti dello "tsunami logistica" in Martesana: una lettera aperta a tutti i sindaci dell’area, corredata da dati, con l’invito a costituire il tavolo territoriale dei comuni della Martesana sul futuro della logistica e a portare quanto prima un punto sul tema nei consigli comunali. Un analogo appello era stato lanciato per la prima volta nel 2022, ma era caduto, in buona sostanza, nel vuoto. "Stavolta non proprio nel vuoto ma quasi - così Enrico Prina delle Acli melzesi -. Ci ha inviato delle riflessioni il sindaco di Melzo, hanno inviato un riscontro Vignate e Liscate. Inoltre siamo stati invitati a presentare la nostra proposta in commissione territorio a Cassano d’Adda, dove siamo stati ricevuti l’altra sera. Un incontro conoscitivo e costruttivo". Le prossime mosse. "Una tavola rotonda cui invitare i sindaci dei comuni direttamente interessati ai progetti futuri. E sicuramente altro: il tema è fondamentale, ed è indispensabile governarlo in rete".M.A.