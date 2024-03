La guardia medica trasloca da oggi nella casa di comunità

La guardia medica di Pioltello trasloca alla casa della comunità in via San Francesco, inaugurata a dicembre: da ieri, ha aperto le porte alla continuità assistenziale. È una delle prestazioni del nuovo presidio sanitario sul territorio, lontano dalle corsie, incaricato di ricucire il rapporto con i pazienti e di alleggerire il pronto soccorso. Il servizio si aggiunge agli altri offerti dalla struttura, fra i quali il Cup, il centro unico di prenotazione. Ci sono anche il nuovo Punto unico di accesso, dove si valuta il caso, l’Assistenza domiciliare, Scelta e revoca, il Centro vaccinale. Al via anche gli ambulatori infermieristici, la medicina legale e il consultorio familiare. All’interno della Casa troveranno posto anche i medici di famiglia. il polo, che si sviluppa su circa 600 metri di superficie, è stata al centro di un profondo restyling finanziato dai fondi del Pnrr: 229mila euro per rifare gli ambienti, più 18mila euro dal Fondo opere indifferibili, più altri 61mila per la nuova Centrale operativa territoriale, terzo pilastro della riforma dopo case e ospedali di comunità, alla quale è affidato il compito-chiave di gestire le dimissioni protette dei fragili e di affiancare le famiglie. Per contattare la guardia media bisogna telefonare al 116117. L’ambulatorio è disponibile dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e nei festivi e prefestivi 24 ore su 24. Bar.Cal.