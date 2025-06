Aree ex Galbani. Scavi, avanti tutta per le palazzine

Recupero aree ex Galbani, scavi a tutto spiano per le prime quattro palazzine, mezzi all’opera nelle "viscere" di quelli che furono archivi e camminamenti sotterranei dello storico caseificio. Ma con i primi cantieri privati, primissimo lotto del colossale piano che interesserà oltre 84 mila metri quadrati d’area dismessa, partono ufficialmente anche opere connesse e compensazioni. Primo step, la costruzione di due nuove rotatorie in aree strategiche. "L’intervento edilizio in sè - così il vicesindaco Lino Ladini - al momento non ha un impatto particolarmente gravoso sul tessuto urbano. Se parliamo invece di viabilità, qualche problema non sarà evitabile". La contropartita al territorio: "Le opere inserite nella convenzione con Officine Mak sono strategiche". Il cantiere edile ormai ben visibile a ridosso della ferrovia, e che cancellerà degrado e macerie da troppo tempo “biglietto da visita” all’ingresso del centro storico cittadino, procede senza intoppi, a cura dell’immobiliare Lifescape srl di Milano. Si lavorerà per quattro anni almeno, fra zona stazione e area decentrata delle ex porcilaie, sulla Cerca. L’elenco delle opere connesse "fase uno" nell’informativa alla cittadinanza. "Gli interventi si svilupperanno in diversi punti della rete urbana: via Grandi e via Martiri della Libertà, via Vittorio Veneto e via Borsellino, via Vilafranca del Penedes". Due le rotonde. Il primo cronoprogramma: in questa settimana apertura dell’area di cantiere di fianco al sottopasso Villafranca del Penedes; dal 4 luglio sviluppo del cantiere accanto al parco Duca d’Aosta, dal 7 realizzazione della prima rotatoria, in via Martiri della Libertà. M.A.